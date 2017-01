Madison Affair – Teenage Time

CD, Acuity Music

Tja Freunde, bei manchen Bands muss man einfach zweimal hinhören, sich kneifen, durchhalten und dann verstehen, was da gerade passiert. Als ich auf Play gedrückt habe dachte ich zuerst, meine Boxen wären kaputt. Madison Affair machen auf „Teenage Time“ nämlich mit Sicherheit keinen Sound, der Euch jeden Tag über den Weg läuft. Abgefahren, modern, brachial, wütend und verspielt, das sind die Adjektive die mir als Erstes einfallen, während ich dem Treiben der Band so lausche.

Tracklist:

01. Intro

02. New War

03. Promised

04. Teenage Time

05. Closer To The Edge

06. Now Leave

07. Everything Is Endless

08. Rainbow

09. Now Let’s Be Honest To The World

10. You’ll Better Keep Your Eyes Wide Open

11. The Hardest Storm

Manchmal darf man eben einfach nicht den Fehler machen, zu früh über eine Band zu urteilen, die man eigentlich noch gar nicht kennt. Zugegebenermassen habe ich das erste Mal den Name Madison Affair gehört, als die Email mit dem Downloadhinweis von Acuity Music in meinem Postfach gelandet ist. Das Cover der Scheibe sieht ziemlich fancy und bunt aus, ich wusste aber in keinster Weise was mich erwartet. Also habe ich einfach mal auf Play gedrückt. „Teenage Time“ startet mit einem schrägen Intro durch und geht dann nahtlos in den Track „New War“ über, der mit einem lautstark gebrüllten „Save your fucking friends“ eingeläutet wird. Zuerst tobt sich die Band mit derben Moshparts aus, um dann wieder einen melodischen Part mit herrlichen Cleanvocals einzuschieben, der aber bereits nach kurzer Zeit von gewaltigen Breakdowns, lauten, aggressiven Shouts und geballten elektronischen Klängen zunichte gemacht wird.

Musikalische Revolutionen gab es immer wieder, ich denke da nur an Iwrestledabearonce, deren Sound sich ebenfalls nicht in Schemen pressen lässt. Und auch Madison Affair aus Berlin machen keine konventionelle Musik, sondern eher revolutionären Sound, der allen Kritikern bereits mit „New War“ den Kampf ansagt. Schubladen könnt ihr hier getrost vergessen, denn es gibt es eine gute Dosis Post-Hardcore auf die Ohren, die mit extravaganten Elementen aus Metal, Electro und DubStep gepaart seinen Weg ins Innenohr des Hörers fräst. Ausserdem noch erwähnen muss man die abgefahrenen Gitarrensoli die zeigen, dass Madison Affair durchaus begnadete Musiker sind.

FAZIT: Die fünf Berliner Jungs von Madison Affair haben sich aufgemacht, um die Musikwelt zu revolutionieren und schaffen es über die Länge der Spielzeit mit „Teenage Time“, den anfänglich verwirrten Blick des Hörers in ein zufriedenes Grinsen zu verwandeln. Track Nummer 9 heisst nicht umsonst „Let’s Be Honest To The World“. Sollte man mal reingehört haben, ziemlich geniales Werk und absolut authentisch. Ich bin begeistert!

www.facebook.com/MadisonAffair

www.acuitymusic.com