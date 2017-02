The Menzingers „Thick As Thieves“

Die Indie-Punker The Menzingers veröffentlichen mit „Thick As Thieves“ einen weiteren Vorab-Track ihres am kommenden Freitag erscheinenden Album „After The Party“ (Epitaph Records / Indigo).

Im April kommen sie wieder in Europa auf Tour und werden dabei auch drei Konzerte in Deutschland, sowie beim Groezrock Festival 2017 in Belgien spielen! Als Special Guest werden die Kanadier The Flatliners, sowie The Dirty Nil mit dabei sein.

The Menzingers – Live 2017 (w/ The Flatliners, The Dirty Nil):

26. April – Köln, Underground

27. April – Berlin, Musik & Frieden

28. April – Münster, Uncle M-Fest

29. April – Meerhout (B), Groezrock Festival

themenzingers.com

www.facebook.com/themenzingers