Hurricane & Southside Festival 2017

Wann: 23. bis 25. Juni 2017, Eichenring Scheeßel und Neuhausen ob Eck.

Die Tickets für Hurricane und Southside Festival werden knapp!

Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside werden auch in diesem Jahr vom 23. bis 25. Juni mehr als 130.000 Musikfans nach Scheeßel bzw. Neuhausen ob Eck locken. Das Southside Festival ist bereits fast ausverkauft, und auch für das Hurricane hat der Veranstalter nun den Countdown von 10.000 Restkarten verkündet.

Festival-Fans, die das Line-up um die Headliner Green Day, Linkin Park und Casper erleben wollen, müssen sich also beeilen. Stephan Thanscheidt, Managing Director des Veranstalters FKP Scorpio, freut sich über den ungebrochenen Zuspruch für beide Festivals: „Das ebenso hochkarätige wie kontrastreiche Line-up hat viele Musikfans überzeugt. Ich persönlich freue mich außerdem, dass wir beide Festivals nach den Wetterkapriolen des vergangenen Jahres mit so vielen Gästen, neuen Acts und Künstlern, deren Shows im vergangenen Jahr wetterbedingt abgesagt werden mussten, gebührend nachholen können.“

Die Programmplanung für die Zwillingsfestivals befindet sich in den letzten Zügen: Fans können sich also nach wie vor auf weitere Acts sowie Gäste für die Warm-Up-Parties beider Festivals freuen. Wie in den Vorjahren auch wird es für beide Veranstaltungen keine Tagestickets geben. Wohnmobil-Tickets für das Hurricane und Southside sind bereits ausverkauft.

Alle bisher bestätigten Bands:

Green Day | Linkin Park | Casper | Blink-182 | Die Antwoord | Imagine Dragons

Axwell Λ Ingrosso | Fritz Kalkbrenner | Alt-J | Mando Diao

A Day To Remember | Royal Blood | Rancid | Clueso | Flogging Molly

Editors | SDP | Wolfmother | Halsey

Jennifer Rostock | Frank Turner & The Sleeping Souls |Jimmy Eat World

Gogol Bordello | Bilderbuch | Lorde | Milky Chance

Kontra K | Passenger | Boy | 257ers

Future Islands | Danko Jones | Maximo Park | Xavier Rudd

Die Orsons | Joris | Nathaniel Rateliff & The Night Sweats

Haftbefehl | Callejon | SSIO | Antilopen Gang

Archive | Of Mice & Men | You Me at Six | Gloria

Frittenbude | OK Kid | Seasick Steve | Baroness

Irie Révoltés | Heisskalt | Me First And The Gimme Gimmes | Die Kassierer

Kodaline | Kensington | LP | Neonschwarz | SXTN | Disco Ensemble | Montreal

Red Fang | The King Blues | Moose Blood | Nothing But Thieves

The Smith Street Band | Ho99o9 | Skinny Lister | Highly Suspect

Counterfeit | Erik Cohen | Alex Mofa Gang

Tall Heights | K.Flay | Pictures

White-Stage Line-Up 2017

Boys Noize | Digitalism Live | Modestep DJ Set | Alle Farben

RL Grime | Gestört aber GeiL | Rampue | Drunken Masters

…und viele mehr!

Auch 2017 berechtigt das Hurricane-Ticket zur An- und Abreise mit allen Zügen der metronom Eisenbahngesellschaft. Genaue Informationen unter hurricane.de.

Southside-Besuchern stehen für die Hin- und Rückfahrt alle Nahverkehrszüge der DB Regio AG (RB, RE und IRE) zur Verfügung. Die Kombitickets sind zudem auf ausgewählten Linien der Hohenzollerischen Landesbahn AG (HzL) sowie den Zügen der agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG und der agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG gültig. Genaue Informationen unter southside.de.