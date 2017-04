Dirtbiker Jubiläums-Ausgabe

Hallo liebe Freunde des Dirtbiker Magazine!

Ab heute, Donnerstag, 20. April 2017, steht die Dirtbiker Magazine Jubiläums-Ausgabe #25 (05/2017) im Handel, mit einer vielseitigen Oster-Mischung feinster Offroad-Motorrad-Inhalte.



Matthias Walkner: Vom Spätstarter zum Dakar-Podium

Mit seiner ruhigen, zurückhaltenden Art ist Matthias Walkner vermutlich nicht der größte Hype im Rallysport. Doch der Österreicher lässt lieber sein Fahren für sich sprechen, kein Wunder, ist er doch bereits im Motocross- und Rallyesport Weltmeister und weiß, was er kann. Nach einer schweren Verletzung hat er sich auf den zweiten Dakar-Platz gefahren. Wir durften ihn exklusiv zu hause bei Salzburg besuchen.

E-Bike Special „Projekt Zukunft“

Zum Start unseres „Projekt Zukunft“ tauchen wir mit einem ausführlichen Interview des KTM Freeride-E Entwicklers Arne Ebner tiefer in die Materie „E-Bikes im Dirtbike-Sport“ ein, um darzustellen, wo die Vorteile, Herausforderungen und noch anstehenden Aufgaben der alternativen Antriebsform liegen. Gleichzeitig ist dies der Auftakt zu unserm Projekt, in dem wir uns das ganze Jahr über aktiv mit Elektrobikes auseinandersetzen.

Auftakt der Deutschen Enduro-Meisterschaft

Im März ging es wieder in den Kampf um Meisterschaftspunkte in der Enduro-DM mit dem Auftakt im sandigen Uelsen und der zweiten Veranstaltung in Dahlen. Das gleiche wie immer ohne Überraschungen? Wenn man sich nur die Resultate anschaut, dann könnte man das denken, doch es geht deutlich turbulenter zu als es in der Tabelle aussieht. Wir erzählen euch in unserem großen Feature was und wer noch für eine Überraschung sorgen könnte.

Tuareg-Rallye: die „Mini-Dakar“ als perfekter Rallye-Einstieg

Im März rollte wieder die beliebte Tuareg-Rallye in Marokko an den Start. Dort treffen sich nicht nur alte Rally-Hasen, sondern das Event bietet auch ideale Bedingungen für ein erstes Reinschnuppern in den Rallye-Zirkus.

Fahrschule: die richtige Spur finden

In unserer Fahrschule zeigen wir euch, wie man mitten im Rennen die perfekte Spur finden kann.

Darüber hinaus steckt das Heft wie immer voll mit vielen weiteren News, Tipps, Tests, neuen und interessanten Produkten und vielem mehr. Also, ab zum Kiosk oder Bahnhofsbuchhandel! Oder bestellt euch doch gleich ein Abo und wählt aus einer von unseren coolen Aboprämien aus: ganz frisch eingetroffen sind zwei interessante DVDs, aus denen ihr euch eine aussuchen könnt: „Ride – United“ und die FMX-Doku „Nine O’Clock“. Darüber hinaus gibt es noch weiter Prämien zur Auswahl. Übrigens bieten wir auch ein „kleines“ Probeabo zum Reinschnuppern sowie Geschenk-Abos an.

Alles gibt es unter http://paranoia-publishing.de/abo.

www.dirtbiker.de