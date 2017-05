Stäbruch Festival 2017

Das Hardcore und Punk-Rock Fest im Winter mit H2O, No Turning Back, Wisdom In Chains, Rasta Knast und vielen mehr!

Das Stäbruch Festival in der unterfränkischen Provinz Untererthal geht am 11. November 2017 in die nächste Runde! Die eintägige Indoor-Party im Herzen Deutschlands präsentiert seinen Besuchern einen ausgewogen Mix aus internationalen Szene-Größen und vielversprechenden Newcomern, bei dem jedem Hardcore und Punk-Rock Fan ein einmaliges Erlebnis in den kalten Wintermonaten geboten wird.

Mit H2O, Wisdom In Chains, No Turning Back, Rasta Knast, The Movement, Knuckledust, Strength For A Reason, The Murderburgers, Stolen Mind und Dinu wurden für das Stäbruch Festival bereits die ersten Bands bestätigt. Doch das Line-Up ist damit noch lange nicht am Ende! So kommen in den nächsten Wochen noch einige weitere Highlights ins Programm hinzu.

Neben einem vielseitigen Line-Up bietet das Stäbruch seinen Zuschauern mit einem Festival-Markt, günstigen Getränke-/Speisepreisen und einer großen After-Show-Party mit DJ ein weiteres vielversprechendes Rahmenprogramm.

Der Vorverkauf für die Hardcore-Punk-Party startete mit einigen Early-Bird-Tickets, die bereits nach drei Tagen ausverkauft waren! Der Ticketpreis beträgt derzeit immer noch sehr günstige 20 Euro. Ein Preis, den man bei vielen Shows alleine für Headliner zahlt! Da die Erthalhalle nur eine begrenzte Kapazität von 800 Zuschauern umfasst, empfiehlt es sich rechtzeitig den Vorverkauf zu nutzen.

Hier noch einmal alle Details des Stäbruch Festivals zusammengefasst:

Bisher bestätigt: H2O, Wisdom In Chains, No Turning Back, Rasta Knast, Knuckledust, The Movement, Strength For A Reason, The Murderburgers, Stolen Mind, Dinu uvm.

Sonstiges: Keine Wellenbrecher, Festival-Markt, große After-Show-Party mit Hardcore-Punk DJ, günstige Ticket-, Getränke- und Essenspreise

Termin: Samstag der 11. November 2017

Location: Erthalhalle

Ort: 97762 Untererthal (Autobahnanbindung A7 zwischen Würzburg und Frankfurt)

Tickets: www.staebruch-festival.de/shop, Titus Bamberg, H2O Würzburg, mehr Vorverkaufsstellen in Planung

Website: www.staebruch-festival.de