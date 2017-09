All Faces Down „Young“

Österreichs Post-Hardcore-Export Nr. 1 All Faces Down präsentieren ihre neue Single „Young“.

All Faces Down gelten unter den Rockfans in Österreich schon länger als eine der vielversprechendsten Bands des Landes.

Nun sorgen die vier Wiener auch international für Furore. Das zeigen nicht nur die kommende Tour durch das Vereinigte Königreich und Deutschland im Oktober (mit Crystal Lake aus Japan), sondern auch das neue Kunststück, die Single „Young“.

Sänger Lukas Mantsch: „Die Single „Young“ ist vielmehr als nur ein einfaches Musikvideo zu einem unserer Songs. „Young“ ist das nächste Kapitel für uns als Band und auch für uns als Menschen. Wir haben jahrelang daran gearbeitet zu einem Punkt zu kommen an dem wir uns auch international beweisen und die Rockfans auf der ganzen Welt von uns überzeugen können. Ob uns das gelingt oder nicht wird sich zeigen, aber wir wollen es jetzt endgültig wissen.“

Für das kommende Jahr sind deshalb zusätzlich zu „Young“ noch weitere Meilensteine in der Bandgeschichte geplant. „Wir sind bereit dazu den nächsten Schritt zu gehen und hoffen auf die Unterstützung unserer Fans in Österreich und ganz Europa“, fügt Gitarrist und zweiter Sänger Alvin Ehrnberger hinzu.

Gefilmt wurde das Video von der Wiener Filmproduktionsfirma ACODA in Neustadt an der Donau, einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich. Als Hauptdarsteller engagierten All Faces Down den talentierten Jungschauspieler Tim Edelbauer.

„Die Story von „Young“ dreht sich um einen Jungen, der seine Träume verwirklichen will. Er ist voller Leidenschaft, muss jedoch bald einsehen, dass einem im Leben nicht alles so mir nichts dir nichts in die Hände fällt. Man muss immer hart arbeiten und auf Unterstützung vertrauen, ganz wie in unserem nicht immer einfachen Leben als Band“, beschreibt Lukas den Hintergrund der neuen Single.

Hier könnt ihr die Band live erleben:

30.09.2017 (AT) Graz, Explosiv

21.10.2017 (DE) Göppingen, Keep Moving Festival

23.10.2017 (UK) London, 229 The Venue

24.10.2017 (UK) Manchester, Satan’s Hollow

25.10.2017 (UK) Birmingham, The Flapper

26.10.2017 (UK) Plymouth, Underground

28.10.2017 (DE) Cologne, MoreCore Festival

All Faces Down

Forevermore

www.allfacesdown.com

www.facebook.com/allfacesdown