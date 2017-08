Architects Show Zürich 2018

Frisch bestätigt!

ARCHITECTS

SUPPORT: WHILE SHE SLEEPS

Metalcore live aus England und exklusiv in Zürich!

Mit grosser Vehemenz, spielerischem Können und einem ausgeprägten Arbeitsethos haben sich Architects aus dem englischen Brighton innerhalb weniger Jahre eine treue internationale Fangemeinde erspielt. Sechs stilistisch stets neu ausgerichtete Alben untermauern ihre Ausnahmequalitäten als brillante Musiker zwischen Metalcore, Mathcore, Post-Hardcore und Progressive Metal. Mit ihrem neuen Album „All Our Gods Have Abandoned Us“, das in den Schweizer Charts Platz 27 erreichte, geht die Band wieder auf grosse Europa Tournee mit While She Sleeps und spielt am Mittwoch, 24. Januar 2018 (20 Uhr) im X-TRA in Zürich.

Die Brüder Tom und Dan Searle drückten noch die Schulbank, als sie 2004 ihre erste Metalcore-Band Inharmonic gründeten. Tom übernahm die Leadgitarre, Dan sass hinter dem Schlagzeug. Schnell fanden sie in Bassist Alex Dean, Gitarrist Tim Hillier-Brook und Frontmann Matt Johnson geeignete Mitstreiter und machten sich in der lokalen Szene trotz ihrer Jugend einen Namen als eine aussergewöhnlich versierte Metalcore-Band.

Von Anfang an überzeugten die Jungs durch überwältigende Spielfreude. Sie tourten konstant durch kleine und grössere Hallen und gaben bei jedem Konzert das Optimum. Ihrem Frontmann Matt Johnson wurde dies allerdings zu viel, weshalb er vor den Aufnahmen zum zweiten Album durch den Shouter Sam Carter ersetzt wurde. Mit dem 2007 veröffentlichten „Ruin“ gelang ihnen der internationale Durchbruch im Genre des Metalcore. Ihre extensiven Konzertreisen dehnten sich auf ganz Europa aus und 2008 folgte die erste, umjubelte USA-Tournee. Nach ihrer Schweizer Show im November 2016 kommen Architects zurück nach Zürich: am Mittwoch, 24. Januar 2018 (20 Uhr) im X-TRA Zürich.

Architects spielen technischen, aber gleichzeitig atmosphärischen Metalcore mit Einflüssen aus Post-Hardcore und Mathcore. Zudem verwendet die Band neben gutturalem Gesang auch Klargesang.

Die Texte sind häufig geprägt von Gesellschaftskritik. Sie setzen sich auch mit Umweltproblemen auseinander und thematisieren ebenfalls Politik.

Im Oktober 2013 verließen Architects ihr vorheriges Label Century Media Records und wechselten zu Epitaph Records. Seit Februar 2015 ist Adam Christianson, der bereits seit 2014 bei Konzerten die Rhythmus-Gitarre spielte, vollwertiges Bandmitglied.

Am 20. August 2016 verstarb Gitarrist, Songwriter und Gründer Tom Searle im Alter von 28 Jahren nach 3 Jahren Kampf an den Folgen seines Krebsleidens.

Im April 2017 veröffentlichten While She Sleeps ihr viertes Album, es trägt den Titel „You Are We“ wurde über Nuclear Blast / Arising Empire vertrieben und über die Fans der Band per Crowdfunding vorfinanziert. Getreu dem Albumtitel, konnten die Fans handgemachte Utensilien, Besuche im bandeigenen Lagerhaus oder Mitwirkung an Plattenaufnahme oder Videodrehs kaufen. Für das Album erschienen noch vor der eigentlichen Veröffentlichung vier Videos, eines davon zum Song „Silence Speaks“, welches einen Gastbeitrag von Oliver Sykes, dem Sänger der englischen Metalcoreband Bring Me the Horizon enthält.

While She Sleeps spielen die klassische Variante des Metalcore und werden häufig mit anderen bekannten Vertretern des Genres wie Bring Me the Horizon, Architects und Cancer Bats verglichen.

Die Musiker selbst zählen Thrice, Underoath, Alexisonfire, Slipknot, Foo Fighters, Comeback Kid, Refused, Marilyn Manson und Gallows als musikalische Einflüsse von While She Sleeps auf.

Neben der für die Metalcore-typischen Instrumentalisierung ist die Gruppe dafür bekannt melodische Gitarrenriffs und Pianostücke in den Songs einzubauen. Dies lässt den Sound der Musik von While She Sleeps progressiv wirken.

Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 31.08.17 (11.00 Uhr) bei Ticketcorner.

Vorverkauf: ab CHF 45.-

Abendkasse: CHF 50.-

Be there!