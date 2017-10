At The Drive In Headline Tour 2018

At The Drive In kündigen für 2018 Headline Shows in Deutschland an.

Präsentieren wird die Band u.a. Songs aus ihrem kürzlich auf Rise Records/BMG erschienenen Comeback-Album „in • ter a • li •a“.

Als Support werden Death From Above und Les Butcherettes agieren:

25.02.18: Wiesbaden – Schlachthof

26.02.18: Berlin – Columbiahalle

02.03.18: Hamburg – Sporthalle

03.03.18: Köln – Palladium

Der VVk startet am Freitag: www.atthedriveinmusic.com/tour.

Zudem gibt es ab sofort in Zusammenarbeit mit Pocket Pistols Skateboards das auf 100 Exemplare limitierte „The Chuco Town Airlines“ Skateboard Deck zu erwerben.

At The Drive In sind: Cedric Bixler-Zavala, Omar Rodriguez-Lopez, Paul Hinojos, Tony Hajjar and Keeley Davis.

At The Drive In online :

atthedriveinmusic.com

www.atthedriveinofficialmerch.com/products/airline-skate-deck