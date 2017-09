Cliff Diving in Mostar

Der Engländer Gary Hunt kehrte zu seiner außergewöhnlichen Form zurück und sicherte sich den zweiten Sieg der Saison in Mostar, Bosnien und Herzegovina.

Außerdem eroberte er erneut die Spitzenposition in der Gesamtwertung. Der Amerikaner Steven LoBue wiederholte ebenfalls sein bestes Saisonergebnis und sprang auf den zweiten Platz.

Der 22-jährige Wildcard und World Series Debütant, Nikita Fedotov aus Russland, zeigte eine fantastische Leistung und steht hinter Lobue eenfalls auf dem Treppchen. Mit 17.000 enthusiatische Fans im Rücken, Cesilie Carlton aus den USA ließ eine schwierige Saison hinter sich und holte sich ihren ersten Sieg seit 2015. Die Australierin Helena Merten (2. Platz) und die Deutsche Anna Bader komplettieren das Podium bei den Damen.

Gary Hunt (GBR): „Ich wusste, dass das ein sehr wichtiger Wettbewerb war wenn man sich die Serie anschaut. Als ich hier ankam und am zweiten einen Artikel las, der besagte, dass ich noch nie einen Wettbewerb auf einer Brücke gewinnen konnte. Das hat mich gepackt und ich sagte zu mir selbst: „Okay, ich werde euch zeigen wie ich von einer Brücke springen kann.“ Es ist wirklich etwas Aufregendes wenn die Saison beim letzten Event immer noch so offen ist. Es ist wirklich ein komisches Gefühl die Saison zu beenden wenn alles schon entschieden ist. Das heißt also, es wird ein wirklich spannendes und spaßiges Event, aber fahre mit in einem Sieg im Gepäck an und hoffentlich hilft mir dieses Selbstvertrauen zu gewinnen.“

Cesilie Carlton, USA: „Das war eine Saison mit vielen Tiefunkten für mich, deshalb fühle ich mich heute fantastisch. Die Saison war wirklich schrecklich für mich, deshalb – rauskommen und vier solche Sprünge abzuliefern – mir fehlen die Worte. Die Leute hier sind unglaublich, verrückt, man sieht sie auf der Brücke und überall sonst auch. Es herrscht eine großartige Atmosphäre.“

Men:

1- Gary Hunt (GBR) – 400.90pts

2- Steven LoBue (USA) – 393.85

3- Nikita Fedotov (W) (RUS) – 376.25

4- Kris Kolanus (POL) – 376.10

5- Alessandro De Rose (W) (ITA) – 364.10

6- Jonathan Paredes (MEX) – 363.30

7- Michal Navratil (CZE) – 356.30

8- Sergio Guzman (MEX) – 268.30

9- Miguel Garcia (W) (COL) – 254.80

10- Blake Aldridge (GBR) – 234.70

11- David Colturi (USA) – 232.00

12- Oleksiy Prygorov (W) (UKR) – 222.50

13- Orlando Duque (COL) – 205.40

14- Andy Jones (USA) – 179.00

Women:

1- Cesilie Carlton (USA) – 316.40pts.

2- Helena Merten (AUS) – 314.30

3- Anna Bader (W) (GER) – 280.50

4- Adriana Jimenez (MEX) – 275.50

5- Ginger Huber (USA) – 267.20

6- Yana Nestsiarava (W) (BLR) – 247.25

7- Eleanor Townsend Smart (W) (USA) – 114.40

Red Bull Cliff Diving World Series 2017 Stops:

June 24th – Inis Mór (IRL)

July 9th – Sao Miguel, Azores (POR)

July 23rd – Polignano a Mare (ITA)

September 3rd – Texas (USA)

September 16th – Mostar (BIH)

October 21st – Lago Ranco (CHI)

Mehr Informationen erhalten Sie hier:

http://cliffdiving.redbull.com/en_INT

Quelle: Pressemitteilung quattro media GmbH