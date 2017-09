Verehrte Moshpit-Sportler, eine der absoluten Hardcore-Knallertouren in diesem Herbst ist der derbe Dreier Nasty / Lionheart / Get The Shot.

Get The Shot sind zudem mit einer aktuellen Platte am Start.

„Infinite Punishment“ heißt der Wutbrocken der ziemlich übellaunigen Kanadier aus Quebec. Bei den Kerlen werden 90er-Hardcore und klassischer Thrash Metal zu einer granatenstarken High-Energy-Mixtur verarbeitet.

Diese Bullshit-freie Attacke werden sie Euch auch auf genannter Tour mit den nicht minder coolen Nasty und Lionheart präsentieren.

Get The Shot, Lionheart, Nasty

16.11.2017 (DEU) Bremen, Tower

17.11.2017 (DEU) Berlin, Musik & Frieden

18.11.2017 (DEU) Bochum, Zeche

20.11.2017 (DEU) Wiesbaden, Kesselhaus / Schlachthof

21.11.2017 (DEU) Stuttgart, Universum

23.11.2017 (CHE) Zürich, Dynamo

24.11.2017 (DEU) München, Backstage

25.11.2017 (AUT) Wien, Arena

28.11.2017 (DEU) Schweinfurt, Alter Stattbahnhof

30.11.2017 (DEU) Hamburg, Knust

01.12.2017 (DEU) Leipzig, Conne Island

Get The Shot

Infinite Punishment

New Damage / Caroline

VÖ: 13.10.2017

www.facebook.com/gettheshothc