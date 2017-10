Nitro Circus Live 2018

Nitro Circus Live kommen 2018 zurück nach Deutschland und in die Schweiz und zwar mit einer brandneuen Show!

Die größten Momente von Nitro Circus und einige seiner bahnbrechenden Stunts sind dem unerschütterlichen Spirit der Actionsportikone Travis Pastrana zu verdanken.

Mit seiner mitreißenden Motivationsgabe spornt er seine Crew zu Höchstleistungen an und es gilt: „Go big or go home“! Die neue You Got This Tour überbietet alle bisherigen Tricks von Travis und dem Team als größte, verrückteste und lustigste Show in der Geschichte von Nitro Circus.

„Nitro Circus lässt mir freie Hand!“, erklärt Pastrana. „Ich werfe meine besten und meine absurdesten Ideen in eine gigantische zweistündige Show. Alles, was ich jemals live sehen wollte, setzen wir um. Euch erwarten noch größere, brandneue Rampen, noch verrücktere Stunts und vieles mehr. Es wird surreal und riskant werden. Und es könnte ein paar harte Landungen geben.“

„You got this ist mehr als eine Tour, es ist eine Lebenseinstellung“, macht Pastrana weiter deutlich. „Als Mannschaftskapitän von Nitro Circus ist es einer meiner Jobs mein Team zu inspirieren, um höher, schneller weiter zu kommen als sie dachten, kommen zu können. Manchmal mehr als sie sollten! Es ist eine Herausforderung, keine Frage! Aber es ist eine, für die wir leben!“

YOU GOT THIS TOUR 2018

04.12.2018 München Olympiahalle

07.12.2018 Zürich Hallenstadion

08.12.2018 Mannheim SAP Arena

Karten für die Shows gibt es ab sofort auf nitrocircus.com und ticketsmaster.de sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Quelle: Pressemitteilung Nitro Circus (Pain-Inc.)