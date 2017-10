Obey The Brave „Mad Season“ Video

Vier Monate ist es bereits her, dass Obey The Brave ihr neues und gefeiertes Album „Mad Season“ via Epitaph Records veröffentlicht haben!

Kurz darauf folgten Konzerte über Konzerte und eine ansehnliche Festivalsaison, die die Kanadier unter anderem auch auf das Vainstream Rockfest geführt hat.

Nach einer kurzen Live-Pause beginnt heute in London die nächste ausgiebige Tour durch Europa – dieses Mal in Begleitung von Stray From The Path, Capsize und Renounce.

Passend zu Tourbeginn haben Obey The Brave nun außerdem ein neues Video zum Titeltrack von „Mad Season“ parat!

Die Band zum Video:

„Shot this music video during our last European tour. Watched it for the first time this morning and instantly started missing tour. Can’t wait to head back to Europe later this week!“

13.10.2017: Stuttgart — Club Cann

14.10.2017: Nürnberg — Hirsch

17.10.2017: München — Feierwerk

19.10.2017: Leipzig — Conne Island

21.10.2017: Berlin — Cassiopeia

22.10.2017: Hamburg — Logo

28.10.2017: Hannover — Bei Chez Heinz

29.10.2017: Oberhausen — Kulttempel

