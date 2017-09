Peter And The Test Tube Babies Video

Peter And The Test Tube Babies veröffentlichen ein neues Musikvideo zu ‚Crap Californian Punk Band‘.

UK Punk-Legenden Peter And The Test Tube Babies haben das Musikvideo ihrer brandneuen Single ‚Crap Californian Punk Band‘ veröffentlicht. Der Song stammt vom neuen Album, »That Shallot«, das am 15. September via Arising Empire veröffentlicht wird.

Del Greening kommentiert: „Our New Label, Arising Empire, gave us a deadline of August 22nd to film a promo for the track ‚Crap Californian Punk Band‘. Peter was busy being deported from the United States and after that we were in Europe performing at various festivals, so there was no time to actually appear in the film. The director Mark Richards (SLAVES, WONK UNIT) came up with the idea of getting an actual Skate Punk band to wear masks of the band. In stepped ‚The Barracks‘ and if you keep your eyes peeled, you can see various other cameo appearances by Lars Fredericksen of Rancid and Hastings all sister punk rock band, Maid of Ace!“

Die Truppe wird dafür zu ihren Wurzeln zurückkehren – somit ist die Mehrheit der Songs wie gewohnt von Peter und Derek gemeinsam geschrieben worden. Ihr könnt Euch also selbstverständlich auf echte TEST TUBE-Klassiker gefasst machen!

Auch Neumitglied Nick am Bass konnte mit zwei seiner eigenen Songs zum neuen Album beitragen. Weitere Überraschungen sind für die glücklichen Fans und Hörer ebenfalls zu erwarten! Die neue Scheibe wird das mit Abstand abwechslungsreichste Album aller Zeiten werden und besser klingen als alles, was die Band jemals veröffentlicht hat. Songs wie ‘Silicone Beer Gut‘ werden mit einem Hang zu Bluegrass überzeugen, während der extrem catchyge ‚None Of Your Fucking Business‘ ein Beweis dafür sein wird, dass sich die Band hier mächtig ins Zeug gelegt hat um ihr bestes Album aller Zeiten zu kreieren!

Mit Gastauftritten von Lars (Rancid) und der Ukulele Punk-Sensation The Pukes, sowie weiteren Acts, verspricht dieses Album eine ganze große Nummer zu werden – und so klingt es auch garantiert! Selbst Olga von den Toy Dolls hat daran mitgearbeitet.

Oh mein Gott! Sogar ein Bond-Titelsong wird es auf der Platte geben!

Kurz vor der Albumveröffentlichung im September wird es außerdem schon bereits im Sommer diesen Jahres eine erste Single-Veröffentlichung geben!

Peter And The Test Tube Babies sind:

Peter Bywaters | Gesang

Derek „Del“ Greening | Gitarre

Nick Abnett | Bass

Sam Fuller | Schlagzeug

Peter And The Test Tube Babies

That Shallot

VÖ: 15.09.2017

Arising Empire / Nuclear Blast / Warner

www.facebook.com/PeterAndTheTestTubeBabies