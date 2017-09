Seaway live in Deutschland

Begleitend zur Veröffentlichung ihres aktuellen Pure Noise Records-Releases „Vacation“ gehen die fünf Poppunks von Seaway aus Oakville in Kanada auf Tour und haben drei Shows in Deutschland bestätigt.

Seaway freuen sich sehr, ihr charmantes neues Video „Lula On The Beach“ mit den Fans zu teilen. Die Hauptdarsteller im Video: eine Menge vierbeiniger Freunde. Im Zuge der Hurricanes Harvey und Irma hat sich die Band dazu entschlossen, jeweils $1 pro geteiltem Video an die Tierschutz-Organisation ASPCA zu spenden.

Insgesamt sollen bis zu $1000 gespendet werden. „Lula On The Beach“ ist die neueste Auskopplung von Seaways „Vacation“, das am 15. September 2017 über Pure Noise Records veröffentlicht wurde.

SEAWAY

EU VACATION 2018

19.1.2018 @ HeadCrash, Hamburg

20.1.2018 @ Maze, Berlin

21.1.2018 @ MTC, Koln

„Ich würde kollektiv sagen, dass „Lula“ wohl unser Lieblingslied aus „Vacation“ ist“, so Gitarrist Andrew Eichinger. „Es ist definitiv der bestklingendste Song, den wir je gemacht haben und der sich am weiteste aus unserem üblichen Klangmuster entfernt, gleichzeitig aber am besten widerspiegelt, worum es uns als Band geht.“ Er fährt fort: „Es hat wirklich Spaß gemacht das Video zu drehen. Oberflächlich betrachtet klingt „Lula“ einfach wie ein weiterer Song über ein Mädchen, aber wie das Video zeigt, ist es eigentlich ein Song übers Gassi gehen mit Deinem Hund am Strand.“

Gegründet im Jahr 2011 sind Seaway Ryan Locke (Gesang), Patrick Carleton (Gitarre, Gesang), Ken Taylor (Schlagzeug), Adam Shoji (Bass) und Andrew Eichinger (Gitarre). Die Band ist bekannt für ihren mitreißenden Pop Punk, der die perfekte Balance zwischen Pop und Punk schafft und an die Zeit erinnert, als das Genre in allererster Linie für Spaß stand.

Seaway veröffentlichten ihr Debütalbum „Hoser“ im Jahr 2013. Im darauffolgenden Jahr haben die fünf Kanadier bei Pure Noise Records unterschrieben, um ihre Follow-up EP „All in My Head“ zu veröffentlichen. Mit „Color Blind“ veröffentlichten Seaway 2015 ihr erstes Album bei Pure Noise Records.

Der allgemeine Vorverkauf hat bereits begonnen. Sichert Euch also jetzt Euer Ticket!

www.facebook.com/seawayband

www.seawayband.com