We Came As Romans „Lost In The Moment“

We Came As Romans haben das offizielle Musikvideo zu ‚Lost In The Moment‘ veröffentlicht.

Die Band wird ihr lange erwartetes fünftes Album „Cold Like War“ am 20. Oktober 2017 über SharpTone Records veröffentlichen.

In ihrer lange währenden Karriere hat die Band bereits vier Studio-Album veröffentlicht, enterte die Billboard Top 200 Charts in den USA auf #8, #11 und #21, trat in fünf Kontinenten und 40 verschiedenen Ländern auf, all das ist jedoch nicht einmal ein Bruchteil dessen, was sie sich für 2017 vorgenommen haben.

2017 bedeutet eine neue Ära für We Came As Romans. Um es auf den Punkt zu bringen: das Album repräsentiert Not – in all ihren Formen. Es ist ein spannendes, energetisches und unfassbar eingängiges Kompendium an Songs die jede Emotion abdecken – Aggression und Trauer, Liebe und Hass – um den Konflikt und das Chaos, den We Came As Romans durchleben mussten, um an diesen Punkt ihrer Karriere und ihrer Leben zu kommen, einzufangen.

„Cold Like War is about struggle, those trials,“ so Gitarrist und Songwriter Joshua Moore. „They can turn us towards each other, towards those we love, towards those who have supported us. Because the last two years to us have felt like this giant war—an internal war—to figure out the right path for our band… to figure out how to stay together and be happy again.“

Cold Like War tracklisting:

1. Vultures With Clipped Wings

2. Cold Like War

3. Two Hands

4. Lost In The Moment

5. Foreign Fire

6. Wasted Age

7. Encoder

8. If There’s Something To See (Feat. Eric Vanlerberghe from I PREVAIL)

9. Promise Me

10. Learning To Survive

We Came As Romans

„Cold Like War“

VÖ: 20.10.2017

SharpTone/ Nuclear Blast / Warner

www.facebook.com/wecameasromans